Milano, 03.07.2026 –Renato Zacchedduè il primo medico-chirurgo del settore privato italiano ad aver ottenuto la licenza per la tecnica Preservè, un approccio alla mastoplastica additiva basato sulla preservazione dei tessuti mammari e su tempi di recupero ridotti rispetto alle tecniche tradizionali. Con oltre vent’anni di esperienza internazionale e più di diecimila interventi eseguiti, è oggi uno dei principali riferimenti italiani per la chirurgia estetica del seno.
Comunicato Stampa: Renato Zaccheddu: la mastoplastica cambia paradigma con la tecnica Preservè
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