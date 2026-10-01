In occasione dei Prime Day, Tineco , marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, porta su Amazon una selezione di tecnologie pensate per semplificare la gestione degli spazi domestici.Dal 6 al 7 ottobre, lavapavimenti a vapore, aspirapolvere senza fili e soluzioni dedicate a tappeti e moquette saranno disponibili a prezzi speciali, offrendo un’opportunità concreta per scegliere il dispositivo più adatto alle proprie abitudini di pulizia.
Comunicato Stampa: Prime Day di ottobre: le soluzioni Tineco per una pulizia completa, dai pavimenti ai tappeti
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