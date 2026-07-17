(Arv) Venezia, 17 luglio 2026
Comunicato Stampa: Presentata 24esima edizione Palio dei Bisnenti
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Nel numero di luglio e agosto, in primo piano, la strada per salire in Maddalena.SCOPRI DI PIÙ
Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggiSCOPRI DI PIÙ
Tra gli appuntamenti più attesi l’esibizione dei Modena City Ramblers ma anche i numerosi spazi di ascolto e confronto con esponenti politici e scrittori