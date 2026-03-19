Comunicato Stampa: Pino Bracciodieta lancia il Bestseller “Networker Ricco Networker Povero”

Milano, 19.03.2026 – Costruire una carriera solida e duratura nel panorama professionale odierno richiede molto più che semplici competenze tecniche. Spesso, ciò che separa un successo effimero da un’attività realmente profittevole è la capacità di sviluppare una mentalità imprenditoriale e una leadership carismatica. La buona notizia per chiunque gestisca team o reti commerciali è che è possibile invertire la rotta e scalare il proprio business, a patto di seguire le indicazioni di chi ha già raggiunto risultati d'eccellenza sul campo.