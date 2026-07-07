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Comunicato Stampa: Pasquale Fierro lancia il bestseller “Uomini Invisibili”, un libro sulla violenza psicologica verso

Milano, 07.07.2026 – Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale.

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