Un giudizio positivo sulle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada per il settore del noleggio, accompagnato dalla richiesta di regole chiare sulla responsabilità per le infrazioni commesse dai clienti, soprattutto quelli residenti all'estero, e sul mancato pagamento dei pedaggi autostradali. Un tema particolarmente rilevante considerando che, ogni anno, le sanzioni elevate per infrazioni commesse con veicoli a noleggio ammontano a circa 400 milioni di euro.
È la posizione espressa oggi da ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, nel corso dell'audizione informale presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul nuovo Codice della Strada. Nel suo intervento il Direttore Generale di ANIASA Giuseppe Benincasa ha evidenziato l'importanza dell'introduzione di una sezione normativa specificamente dedicata al noleggio, che riconosce il ruolo centrale del comparto nella mobilità nazionale. Positiva anche la previsione che consente la sublocazione dei veicoli destinati al trasporto merci, rispondendo alle esigenze di flessibilità delle imprese.
Comunicato Stampa: Nuovo Codice della Strada, ANIASA alla Camera: ora regole chiare su multe e sui pedaggi
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