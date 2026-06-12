ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai Ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Gaetano Caputi per esprimereforte preoccupazionein merito alle modifiche introdotte dal DL Fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).
Comunicato Stampa: Nuove norme su IPT, ANIASA scrive al Governo: più burocrazia e contenziosi rischiano di frenare inve
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