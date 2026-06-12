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Comunicato Stampa: Nuove norme su IPT, ANIASA scrive al Governo: più burocrazia e contenziosi rischiano di frenare inve


ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai Ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Gaetano Caputi per esprimereforte preoccupazionein merito alle modifiche introdotte dal DL Fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

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