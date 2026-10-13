Comunicato Stampa: Nuove assunzioni nel prossimo anno: le risposte delle imprese all’Oktoberfest di Würth a Eduwork

Saldatori TIG con patentino, elettricisti, idraulici, carpentieri e manutentori di carroponti. Sono alcune delle professionalità richieste dalle imprese che hanno risposto alla survey proposta durante il primo Oktoberfest organizzato da Würth conEduwork, negli spazi del polo formativo di FMTS Group a Pontecagnano Faiano. Più di 600 sono state le persone che hanno partecipato alla giornata per mettere in relazione competenze tecniche, formazione continua e fabbisogni delle aziende.
Dalle aziende intervistate è emersa una richiesta precisa di figure tecniche e operative: il 50% ha indicato come primo fabbisogno una figura tecnica specializzata, il 41,7% una figura operativa, mentre l’8,3% non ha ancora definito il profilo. Il 91,7% ha dichiarato di prevedere nuovi inserimenti nei prossimi dodici mesi; una sola impresa è ancora in fase di valutazione.
Le descrizioni raccolte precisano alcuni ambiti di competenza: saldatura TIG su acciaio inox con patentino, saldatura ed elettronica, attività elettriche, idrauliche e di carpenteria, manutenzione di impianti di sollevamento e trasporto, in particolare carroponti. Si aggiungono richieste nel settore dei serramenti e in ambito amministrativo-contabile.
Alla ricerca di personale si affianca l’esigenza di sviluppare le competenze. Il 75% delle aziende ha mostrato interesse per almeno una proposta tra formazione del personale in organico, riqualificazione e creazione di Academy aziendali. In particolare, il 50% ha indicato percorsi formativi per chi già lavora in azienda e il 25% la costituzione di Academy: un collegamento tra le professionalità ricercate e la disponibilità delle imprese a investire nella formazione.
La rilevazione ha offerto un primo riscontro dei fabbisogni espressi durante un appuntamento che ha portato al Sud un evento che Würth organizza ogni anno anche nella sede italiana di Bolzano. Negli spazi di Eduwork, le sessioni formative dedicate alle aziende si sono alternate a momenti di incontro e convivialità, con i piatti tradizionali della cucina bavarese preparati da Marco Cefalo, chef resident di In Cibum, e dalla sua brigata.
La partnership è nata dall’incontro tra due realtà diverse per settore e origine geografica, che hanno individuato nella formazione continua delle persone un terreno comune.
Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio, dispone di oltre 130.000 prodotti in gamma: minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, prodotti chimici, abbigliamento e attrezzature antinfortunistiche, sistemi di immagazzinamento e allestimenti per officine. Il Gruppo è presente in oltre 80 Paesi con più di 400 aziende.
FMTS Groupè un network di imprese che opera nella formazione, nei servizi per il lavoro e per la pubblica amministrazione, nella mobilità transnazionale e nella consulenza aziendale, presente in Italia e in altri sette Paesi. Punto di incontro è stato Eduwork, il polo formativo per il lavoro di FMTS Group, che raccoglie i fabbisogni professionali delle imprese e costruisce percorsi per sviluppare le competenze richieste. La sede di Pontecagnano Faiano si estende su circa 2.000 metri quadrati, con una capacità di accoglienza di oltre 400 studenti. L’offerta comprende formazione d’ingresso, aggiornamento continuo e riqualificazione professionale, con corsi nelle aree della saldatura, dell’elettrotecnica e per i profili dello schema proprietario Enel.
Il modello integra formazione teorica, esercitazioni pratiche nei laboratori e tecnologie di realtà aumentata e virtuale. In questo percorso si inserisce la partnership con Würth: collegare la preparazione tecnica delle persone alla conoscenza e all’utilizzo di prodotti e sistemi professionali, favorendo l’incontro tra le competenze disponibili e quelle richieste dalle aziende.
Comunicato Stampa: Nuove assunzioni nel prossimo anno: le risposte delle imprese all’Oktoberfest di Würth a Eduwork
Saldatori TIG con patentino, elettricisti, idraulici, carpentieri e manutentori di carroponti. Sono alcune delle professionalità richieste dalle imprese che hanno risposto alla survey proposta durante il primo Oktoberfest organizzato da Würth conEduwork, negli spazi del polo formativo di FMTS Group a Pontecagnano Faiano. Più di 600 sono state le persone che hanno partecipato alla giornata per mettere in relazione competenze tecniche, formazione continua e fabbisogni delle aziende.
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