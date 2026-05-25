Comunicato Stampa: Numero1: 150 libri in 2 giorni e 20 Autori Bestseller premiati

Milano, 25.05.2026 – Si è conclusa con una sala in standing ovation e 20 premiazionila 23ª edizione del Numero1 Workshop,l'evento dal vivo ideato daGiacomo Bruno e Viviana Grunert, organizzato da Bruno Editore , svoltosi a Milano sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. Due giorni di formazione intensiva in cui150 imprenditori e professionisti hanno scritto il proprio libro grazie all'integrazione tra metodo editoriale e Intelligenza Artificiale.



IlNumero1 Workshopè il percorso pratico per guidare imprenditori e professionisti dalla traccia al libro pubblicabilein sole 48 ore, applicando contestualmente le strategie di lancio, funnel marketing e personal brand che trasformano il libro in un asset di acquisizione clienti. L'edizione di maggio 2026 ha confermatonumeri da record: oltre 150 partecipantiselezionati, pronti a posizionarsi sul mercato con un approccio marketing-first.



Il momento culminante del weekend è stata ladoppia cerimonia di premiazione, sabato e domenica, in cui Giacomo Bruno ha consegnato personalmente il riconoscimento diAutore Bestseller N.1 su Amazon a 20 autoriche, grazie al percorso Bruno Editore, hanno raggiunto la vetta delle classifiche Amazon. Una sala intera ha assistito alla cerimonia, rendendo ogni premiazione un momento condiviso di ispirazione.



I premiati di sabato 23 maggio:

• Luca Margherita

• Cinzia Valente

• Andrea Pruiti

• Sara Vanetti

• Mario Minardi

• Eufemia Ferrara

• Antonino Russo

• Violetta Dima

• Giampaolo Luparia

• Leonardo Vescovo



I premiati di domenica 24 maggio:

• Renato Zaccheddu

• Elena Beltramo

• Max Sardella

• Angelo Claudio Alfano

• Gian Andrea Turnaturi

• Francesco Frigieri

• Pino Bracciodieta

• Michelangelo Scordamaglia

• Emanuele Capano

• Andrea Borghi e Emanuela Romano



«Numero1 non è un corso di scrittura: è una rampa di lancio per il personal brand di chi ha già qualcosa di valore da trasmettere», dichiara Giacomo Bruno , fondatore di Bruno Editore. «Vedere 20 persone salire su quel palco, davanti a colleghi e compagni di corso, e ricevere il riconoscimento di Autore Bestseller N.1 su Amazon è la prova che il metodo funziona. Non perché lo diciamo noi: perché lo dicono le classifiche e, soprattutto, i risultati che questi autori stanno ottenendo nel loro business».



Il programma delle due giornate ha incluso sessioni pratiche sulla struttura editoriale, esercitazioni guidate con agenti di Intelligenza Artificiale applicati alla scrittura long-form, workshop su titoli e copertine, e laboratori di copywriting e social media marketing. Ogni partecipante ha lasciato l'evento con il proprio manoscritto completato, il titolo definitivo e il piano operativo per il lancio.



«In questa edizione abbiamo toccato un nuovo record di partecipanti e, per la prima volta, abbiamo tenuto due cerimonie di premiazione separate, una per giornata», sottolinea Giacomo Bruno . «Il motivo è semplice: 20 autori meritavano ciascuno il proprio momento. Bruno Editore ha pubblicato oltre 1.200 professionisti: ogni libro è una storia diversa, ogni premiazione è una promessa mantenuta».



Per maggiori informazioni sulle prossime edizioni del Numero1 Workshop:https://www.numero1.me