Milano, 11.10.2026 – Si è conclusa con una sala in standing ovation e 12 premiazioni la 24ª edizione delNumero1 Workshop, l'evento dal vivo ideato daGiacomo Bruno e Viviana Grunert, organizzato daBruno Editore, svoltosi a Milano sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026. Due giorni di formazione intensiva in cui 100 imprenditori e professionisti hanno scritto il proprio libro grazie all'integrazione tra metodo editoriale e Intelligenza Artificiale.
Comunicato Stampa: Numero1: 100 libri in 2 giorni e 12 Autori Bestseller premiati
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