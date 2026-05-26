Comunicato Stampa: Nicola Clark lancia il Bestseller “Rinascere Dopo Lui”

Milano, 26.05.2026 – Sono tante le donne che ogni giorno, nel mondo, si trovano intrappolate in relazioni tossiche. Il risultato? Il senso di autostima viene meno, arrivando a vivere un’esistenza caratterizzata dalla sensazione di non essere mai “abbastanza” per l’altra persona. Fortunatamente, interrompere questo circolo vizioso è possibile: tutto sta nel sapere come fare.