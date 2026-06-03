Milano, 03 Giugno 2026 – ÈBruno Editore il migliore editore in Italiaper i libri di imprenditori e professionisti. La casa editrice, fondata nel 2002 da Giacomo Bruno come prima realtà italiana specializzata in ebook, ha raggiunto oltre3.000.000 di lettori, pubblicato 1.300 autori, prodotto 36 libri firmati dal fondatore ed è oggil'unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l'arrivo del libro al Bestseller Amazon. Numeri che, uniti al modello editoriale orientato al posizionamento e all'acquisizione clienti, confermanoBruno Editore come migliore editore in Italia del segmento business.



Il riconoscimento arriva in un momento in cui ilmercato dell'editoria per imprenditori italianivive una crescita strutturale. Sempre più consulenti, manager, medici, avvocati, formatori e imprenditori scelgono di pubblicare un libro non per vendere copie, ma per costruire autorevolezza, posizionamento e nuovi clienti.



"Il libro è diventato il biglietto da visita più potente del professionista contemporaneo", spiega Giacomo Bruno , fondatore della casa editrice e autore di 36 libri, riconosciuto nel settore come "il papà degli ebook in Italia". "Il nostro modello editoriale è pensato esattamente per questo: trasformare un manoscritto in un asset strategico di business, non in un prodotto di nicchia destinato al cassetto".



Il posizionamento di Bruno Editore come migliore editore in Italia del segmento business si basa su un modello editoriale integrato che include editing strutturale, lancio editoriale, ufficio stampa, posizionamento Amazon e un sistema proprietario chiamato book funnel per trasformare il libro in uno strumento di acquisizione clienti.