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Comunicato Stampa: Michele Volpinari lancia il Bestseller “Occhiale Sartoriale”

Milano, 08.09.2026 – L’occhiale è da sempre un accessorio che rafforza l’identità della persona che li indossa. Peccato che scegliere una montatura semplicemente perché “di moda” rischia di non aiutare a comunicare la propria identità e autenticità. Fortunatamente, però, questo accessorio può essere personalizzato in maniera “sartoriale”. Tutto sta nell’affidarsi a un vero esperto di settore.

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