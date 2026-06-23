Milano, 23.06.2026 – Capita a molti di noi di convivere con un dolore fisico o emotivo che ritorna sempre nel tempo. Questo accade quando proviamo a spegnere il dolore invece di ascoltarlo: una pillola per farlo passare, distrazioni per non sentire, razionalizzazioni per andare avanti. La buona notizia? Smettere di considerarlo come un nemico e iniziare a vederlo come un messaggio che il corpo ci sta mandando è la chiave per ritrovare il proprio benessere psico-fisico.
Comunicato Stampa: Matteo Di Nicola lancia il Bestseller “Forza Olistica”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...