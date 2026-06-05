Comunicato Stampa: Marco Marzocchella lancia il Bestseller “Custodi Del Patrimonio Immobiliare”

Milano, 05.06.2026 – Il patrimonio immobiliare ecclesiastico non è fatto solo di edifici. È fatto di storie, di carismi e di missioni che attraversano il tempo. Oggi, però, molti immobili non rispondono più alle esigenze attuali: costi di gestione sempre più elevati, normative articolate e decisioni difficili da prendere. A questo punto, tra conservare, valorizzare, trasformare o vendere, quale di queste è la strada giusta da prendere?