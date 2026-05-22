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Comunicato Stampa: Luca Margherita lancia il Bestseller «Da Impresa A Sistema»

Milano, 23.05.2026 – Molte imprese in crescita si trovano di fronte a un paradosso: più fatturano, più aumenta il carico su chi le guida. Ogni nuovo cliente aggiunge interdipendenze, ogni assunzione aggiunge decisioni, ogni progetto aggiunge complessità. Il risultato è un imprenditore che lavora dentro la propria azienda invece di guidarla, con le giornate sempre in rincorsa, le urgenze che si moltiplicano e la sensazione che senza di lui tutto si fermi.

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