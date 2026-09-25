VENEZIA — Dalla materia antica di circa 176 milioni di anni a un riconoscimento dedicato ai protagonisti dell’impresa contemporanea. Lithos Atelier ha firmato i Premi Italianità consegnati alla Terrazza Biennale del Lido di Venezia, in occasione della serata conclusiva dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
Durante la Venice Millionaire Night, organizzata da The Italian Good Living insieme a Millionaire, quattro creazioni realizzate da Lithos Atelier a partire da Pietra ALMA sono state scelte come riconoscimenti destinati a imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni distintisi nei campi dell’innovazione, della sostenibilità, della comunicazione e del sostegno al sistema produttivo italiano.
Comunicato Stampa: Lithos Atelier firma i Premi Italianità alla Mostra del Cinema di Venezia
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