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Comunicato Stampa: Le lauree e i master eCampus sono riconosciuti dal MIUR?

Se ti stai chiedendo seeCampusè riconosciuta dalMIUR (MUR), il dubbio è assolutamente legittimo. Quando si investono tempo, energie e denaro nella propria formazione, è fondamentale sapere se il titolo ottenuto avrà realmente valore nel mondo del lavoro, nei concorsi pubblici e nella prosecuzione degli studi. La risposta è sì, eCampus è riconosciuta ufficialmente dal MIUR (MUR), però, richiede alcune precisazioni importanti.

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