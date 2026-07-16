Se ti stai chiedendo seeCampusè riconosciuta dalMIUR (MUR), il dubbio è assolutamente legittimo. Quando si investono tempo, energie e denaro nella propria formazione, è fondamentale sapere se il titolo ottenuto avrà realmente valore nel mondo del lavoro, nei concorsi pubblici e nella prosecuzione degli studi. La risposta è sì, eCampus è riconosciuta ufficialmente dal MIUR (MUR), però, richiede alcune precisazioni importanti.
Comunicato Stampa: Le lauree e i master eCampus sono riconosciuti dal MIUR?
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