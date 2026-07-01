(Monaco, 1 luglio 2026) — In occasione di Intersolar Europe 2026,WiseGlowha presentato la propria piattaformacome un percorso strategico concreto per il mercato energetico italiano in rapida evoluzione. Con l’accelerazione della strategia di indipendenza energetica del Paese, lo sviluppo delleComunità Energetiche Rinnovabili (CER)è diventato il pilastro centrale della transizione energetica nazionale, richiedendodigitalizzazione energeticae strumenti digitali avanzati per coordinare produzione e consumo, favorendo così una miglioreottimizzazione energetica.
Comunicato Stampa: La piattaforma WiseGlow: AI e orchestrazione autonoma per la rivoluzione CER in Italia
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