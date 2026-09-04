In occasione dell’apertura diIFA 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici,Tineco, marchio globale del Gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, presenta una nuova generazione di dispositivi che integra automazione, prestazioni evolute e manutenzione semplificata. Riconosciuto per il quarto anno consecutivo comebrand numero 1 al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico*, Tineco porta a Berlino “The Future Cleans Itself”, presentando tecnologie progettate per rendere la pulizia domestica sempre più autonoma. Al contempo, le più recenti innovazioni nel mondo dei lavapavimenti incarnano la visione più ampia dell’azienda: “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”.
Comunicato Stampa: La cura della casa è sempre più autonoma: al via di IFA 2026 Tineco svela le sue novità
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