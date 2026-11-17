Cosenza, 17 novembre 2026– Una Sala Petraglia gremita, un percorso tra musica, teatro, testimonianze e tradizione enogastronomica. La Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato una serata aSan Francesco d’AssisieSan Francesco di Paola, due figure diverse per epoca e carattere, ma unite da un messaggio universale di fede, carità, giustizia sociale e attenzione al bene comune. L’iniziativa “Francesco & Francesco – Due sguardi, un’unica luce” ha registrato una partecipazione significativa, testimonianza del profondo legame che unisce il territorio alla figura di San Francesco di Paola e della capacità dei suoi valori di parlare ancora alla comunità contemporanea.
Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza celebra San Francesco: una serata di valori, cultura e identità
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