Comunicato Stampa: La Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della Repubblica

Cosenza, 3 giugno 2026– UnaFesta della Repubblicavissuta all'insegna della partecipazione, della condivisione e del riconoscimento del valore delle imprese che hanno contribuito a costruire la storia economica del territorio. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato il 2 giugnoaprendo le porte del Palazzo dell'Economiaalla città e rendendo omaggio alleImprese Storicheprotagoniste della sesta e della settima edizione dell'omonimo premio camerale.