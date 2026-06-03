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Comunicato Stampa: La Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della Repubblica

Cosenza, 3 giugno 2026– UnaFesta della Repubblicavissuta all'insegna della partecipazione, della condivisione e del riconoscimento del valore delle imprese che hanno contribuito a costruire la storia economica del territorio. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato il 2 giugnoaprendo le porte del Palazzo dell'Economiaalla città e rendendo omaggio alleImprese Storicheprotagoniste della sesta e della settima edizione dell'omonimo premio camerale.

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