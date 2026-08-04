Nel 2024, in Italia, 81.027 accertamenti fiscali su 189.578 hanno riguardato piccole e medie imprese: il 43% del totale, con una maggiore imposta accertata superiore ai 9 miliardi di euro. Non i grandi gruppi strutturati, non le multinazionali con funzioni interne dedicate alla compliance, ma le PMI e le partite IVA, cioè le realtà che decidono ogni giorno con team ridotti e informazioni incomplete. Da questo dato parte "I numeri parlano. Tu li ascolti? Il Metodo SZ per leggere i numeri aziendali prima che siano loro a decidere per te", il nuovo libro della commercialistaKatia Zinghini.
Comunicato Stampa: Katia Zinghini lancia il Nuovo libro "I numeri parlano. Tu li ascolti?" sul controllo fiscale
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