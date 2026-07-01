Londra
La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) e il Consolato Generale d'Italia a Londra sono lieti di presentare Italy Run London 2026, in programma il 18 luglio presso Victoria Park.
Ormai affermatasi come uno degli appuntamenti di riferimento della comunità italiana nel Regno Unito, Italy Run è molto più di una semplice manifestazione sportiva. È una celebrazione dei forti legami culturali, sociali ed economici che uniscono Italia e Regno Unito, capace di riunire runner, famiglie, imprese, istituzioni e membri della comunità per una giornata dedicata al benessere, all'inclusione e all'eccellenza italiana.
L'edizione 2026 prevede la partecipazione di oltre 2.000 persone, che potranno vivere un'intera giornata all'interno dell'Italian Village, con eccellenze enogastronomiche italiane, intrattenimento, attività dei partner e numerose occasioni di networking.
Comunicato Stampa: Italy Run 2026 Londra
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