Come iscriversi a eCampus? Se stai valutando un corso di laurea, un master o un altro percorso dell'UniversitàeCampus, prima di procedere con l'immatricolazione è necessario verificare il corso scelto, i requisiti di accesso, la documentazione necessaria, glieventuali CFUgià acquisiti e le agevolazioni disponibili.
Comunicato Stampa: Iscrizione eCampus: Come Iscriversi e Quali Documenti Servono?
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