Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Iscrizione eCampus: Come Iscriversi e Quali Documenti Servono?

Come iscriversi a eCampus? Se stai valutando un corso di laurea, un master o un altro percorso dell'UniversitàeCampus, prima di procedere con l'immatricolazione è necessario verificare il corso scelto, i requisiti di accesso, la documentazione necessaria, glieventuali CFUgià acquisiti e le agevolazioni disponibili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...