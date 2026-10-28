La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), oggi ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 67) sul provvedimento “Approvazione del Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne. Anno 2026.”
Il provvedimento era stato prima illustrato dall’assessore regionale ai Servizi Sociali, Paola Roma.
Comunicato Stampa: Interventi e misure per promuovere la cultura paritaria e per prevenire violenza contro donne
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