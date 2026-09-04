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Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale per le PMI: Camera di Commercio di Cosenza e Unical lanciano l'‘AI LAB 2026

AI LAB 2026 - 6
AI LAB 2026 - 6

Cosenza, 4 settembre 2026– La Camera di Commercio di Cosenza e l’Università della Calabria uniscono le forze per accompagnare le micro, piccole e medie imprese locali nell’adozione dell’intelligenza artificiale. È stato pubblicato il bando “AI LAB Cosenza 2026”, promosso dalla Camera nell’ambito delle attività del PIDLAB CamERAdigitale (all’interno dell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”) e realizzato in stretta collaborazione con l’Unical.

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