Cosenza, 4 settembre 2026– La Camera di Commercio di Cosenza e l’Università della Calabria uniscono le forze per accompagnare le micro, piccole e medie imprese locali nell’adozione dell’intelligenza artificiale. È stato pubblicato il bando “AI LAB Cosenza 2026”, promosso dalla Camera nell’ambito delle attività del PIDLAB CamERAdigitale (all’interno dell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”) e realizzato in stretta collaborazione con l’Unical.
Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale per le PMI: Camera di Commercio di Cosenza e Unical lanciano l'‘AI LAB 2026
AI LAB 2026 - 6
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