Comunicato Stampa: Innovazione: ad Avola arriva la biblioteca digitale

(ANSA) - AVOLA (SIRACUSA) - Avola compie un salto innovativo verso il futuro della cultura, dimostrando ancora una volta l'impegno dell'amministrazione nel promuovere la diffusione del sapere in ogni sua forma. Affiancando alla sua storica biblioteca cittadina un nuovo e moderno servizio digitale accessibile a tutti, il Comune amplia i propri orizzonti dando un valore aggiunto ai libri cartacei. L'iniziativa, infatti, nasce con il preciso intento di integrare e supportare la biblioteca fisica territoriale, considerata il cuore pulsante della cultura locale, un luogo di aggregazione sociale e di conservazione della memoria storica. L'obiettivo primario è potenziare l'importanza del presidio tradizionale: la carta stampata e il fascino degli scaffali mantengono la loro centralità, mentre ai cittadini viene offerto uno strumento in più, flessibile e al passo con i tempi, per avvicinarsi alla lettura in contesti dinamici.
Il salto tecnologico, chiara espressione di una città che abbraccia l'innovazione digitale per metterla al servizio della comunità, è reso possibile dal servizio rilasciato da Karma attraverso l'app WanShi. In quest'ottica, il digitale diventa un alleato prezioso del patrimonio librario esistente. Il funzionamento è semplice e intuitivo; tutte le persone geolocalizzate sul territorio di Avola possono accedere gratuitamente alla nuova biblioteca digitale (scaricabile su Google Play e Apple Store). Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra diversi titoli gratuiti a disposizione, per leggerli ovunque desiderino, al mare, sui mezzi pubblici, in pausa a lavoro o comodamente sul divano di casa. Nessun vincolo, solo il piacere della lettura a portata di smartphone. Un sistema smart, pensato per intercettare anche le fasce di pubblico più giovani o in mobilità, che potrà fungere da volano per far riscoprire, successivamente, anche l'esperienza immersiva della lettura su carta nella biblioteca civica.
A guidare e promuovere questo importante arricchimento culturale per la comunità è la sindaca di Avola, Rossana Cannata, insieme all'assessore allo Sviluppo Economico, alle Attività Produttive e alla Cultura e Spettacolo Deborah Rossitto. Con questa iniziativa, Avola si conferma un territorio in cui l'attenzione per la cultura è massima: una città capace di proiettarsi nel panorama delle smart city innovative, salvaguardando e valorizzando, al tempo stesso, le proprie radici e i propri luoghi fisici del sapere.
Comunicato Stampa: Innovazione: ad Avola arriva la biblioteca digitale
(ANSA) - AVOLA (SIRACUSA) - Avola compie un salto innovativo verso il futuro della cultura, dimostrando ancora una volta l'impegno dell'amministrazione nel promuovere la diffusione del sapere in ogni sua forma. Affiancando alla sua storica biblioteca cittadina un nuovo e moderno servizio digitale accessibile a tutti, il Comune amplia i propri orizzonti dando un valore aggiunto ai libri cartacei. L'iniziativa, infatti, nasce con il preciso intento di integrare e supportare la biblioteca fisica territoriale, considerata il cuore pulsante della cultura locale, un luogo di aggregazione sociale e di conservazione della memoria storica. L'obiettivo primario è potenziare l'importanza del presidio tradizionale: la carta stampata e il fascino degli scaffali mantengono la loro centralità, mentre ai cittadini viene offerto uno strumento in più, flessibile e al passo con i tempi, per avvicinarsi alla lettura in contesti dinamici.
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