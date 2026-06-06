Comunicato Stampa: Industria Felix premia le 75 imprese più competitive di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia

ACAYA (LE), sab 06 GIU 2026 - Sono 75 le imprese più competitive del Meridione che si aggiungono alle 86 della Campania. La Puglia fa il pieno con 27 premi, trainata dalle province di Bari e Taranto, a seguire Calabria (18) con Catanzaro in testa e poi Cosenza, Basilicata (16) con Matera che fa meglio di misura su Potenza e Molise (14) con Campobasso che emerge nettamente su Isernia.

Il risultato parte dall’analisi di diecimila bilanci di società di capitali con sede legale in queste 4 regioni meridionali e fatturati sopra i 2 milioni di euro. La Puglia si conferma, dopo la Campania che viaggia a numeri doppi, la regione più performante del Meridione con circa 6.500 aziende che fatturano 78 miliardi di euro (+8,4% rispetto all’anno precedente), ma il dato percentualmente migliore è della Calabria con +8,5% rispetto ai circa 15,6 miliardi di ricavi e 1.900 imprese. La Puglia registra, però, la miglior crescita addetti: +9,5% su 310mila.

Bene anche la Basilicata seppur con numeri più contenuti: 848 imprese che fatturano 9 miliardi (+2,2%) con 32.249 addetti (+5,2%). Il Molise invece viaggia a doppia velocità: 473 imprese con 5,8 miliardi di ricavi (-0,3%) con 17mila addetti (+7,3%). In questo caso il delta negativo è causato dalla perdita di terreno della provincia di Isernia con -7,1% rispetto al +9,8% di quella di Campobasso.

È andato in scena ieri, venerdì 5 giugno, nella Giornata mondiale dell’ambiente, all’Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, il 72° evento di Industria Felix - L’Italia che compete. L’iniziativa rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla valorizzazione delle imprese più competitive, che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. Si è trattato dell’ultimo evento del primo semestre, che ha completato il ciclo di premiazioni regionali coinvolgendo complessivamente 352 aziende, in attesa dei due eventi nazionali: quello ESG di fine ottobre e quello del 2 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana, che vedrà protagoniste le migliori aziende italiane distinte per settori.

L’evento, moderato dal giornalista Gianmarco Sansolino, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, fondato e diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, con il patrocinio di Confindustria Puglia, del Politecnico di Bari, Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università degli Studi di Foggia, del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”.

Durante il convegno sono intervenuti Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Puglia, Valerio Locatelli, dottore commercialista e co-founder di M&L Consulting Group tramite videomessaggio, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile; Angelo Conte, socio di EpyonVivida, Stefano Giordano, wealth & estate Planning di Banca Mediolanum, Antonio Pellè, Relationship Manager di ELITE (Euronext Group), Giovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum, Giulio Isaia, area manager di Cerved Group, Marco Gabbiani, Ugo Lombardi e Piero Laterza di Banca Mediolanum, Michele Chieffi, dottore commercialista, Filippo Liverini, imprenditore, Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli, presidente di Dri d’Italia s.p.a. e portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix, Roberto Giordano, vicesindaco di Lecce e, durante il networking finale, Sebastiano Leo, assessore al Bilancio della Regione Puglia. Nel corso dell’evento sono state assegnate le menzioni di merito ai neo Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a Giancarlo Negro, presidente di Links Management and Technology s.p.a. e a Sergio Fontana (assente), presidente di Farmalabor s.r.l., protagonisti di percorsi imprenditoriali distintisi per risultati, responsabilità sociale e capacità di innovazione.

Di seguito i nomi delle 75 società che hanno ricevuto le Alte Onorificenze di Bilancio, ritirate da imprenditori e manager delle rispettive aziende, distinte per sede legale.

BASILICATA (16): Matera (9): Alex S.p.a., Cave e Cantieri S.r.l., Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l., Istituto di Vigilanza "L'aquila" Società Cooperativa, Organizzazione di Produttori Athena S.C.A R.L., Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus, Sacel S.r.l., Tescom S.r.l.. Potenza (7): Autolinee Liscio S.p.a., Azzurra Società Semplificata a R.L., Edil Bradanica Calcestruzzi S.r.l., Felc S.r.l., Fiore S.r.l., Gda S.p.a., Spix Italia S.r.l..

CALABRIA (18): Catanzaro (6): Cal.Me. S.p.a., Camas Energy S.r.l., Lamezia Multiservizi S.p.a., Raffaele S.p.a., Scamar S.r.l., Tutto Calabria di A. Celli S.r.l.. Cosenza (5): Anmi Siss S.r.l., Cps S.r.l., Greco Ecology S.r.l., No.Do. e Servizi S.r.l., Sila S.p.a.. Crotone (3): Cantine Vincenzo Ippolito S.r.l. Agricola, Gruppo Oleario Portaro S.r.l., I.C.G. S.r.l.. Reggio Calabria (3): International Juices S.r.l., Tec.Al.Co. S.r.l., Vitasì Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale. Vibo Valentia (1): Vivisol Calabria S.r.l..

MOLISE (14): Campobasso (11): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, D.R. Multiservice S.r.l., Delta Impianti Industriali di Caposiena R. & C. S.r.l., Di Ciero S.r.l., La Molisana S.p.a., Laboratorio Niro S.r.l., M.B.C. S.r.l., Molisedea S.r.l., Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Panificio Azzurro S.r.l., S.E.A. - Servizi e Ambiente S.p.a.. Isernia (3): Grafica Isernina S.r.l., Nej Donadio S.r.l., Teniamoci per mano Società Cooperativa Sociale.

PUGLIA (27): Bari (9): Acquedotto Pugliese S.p.a., Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., Delizia S.p.a., Dicosola S.r.l., Domar S.p.a., Ifac S.p.a., Master Italy S.r.l., Non Solo Strade S.r.l., Sita Sud S.r.l.. Barletta Andria Trani (4): Cofra S.r.l., Idcert S.r.l. Società Benefit, Il Pastaio di Maffei Savino & C. S.r.l., Inart3 S.r.l.. Brindisi (1): Scaff System S.r.l.. Foggia (2): Garganica Residence S.r.l., Guardia Locale S.r.l.. Lecce (2): Affreschi & Affreschi S.r.l., Pellegrino Vending S.r.l.. Taranto (9): Castiglia S.r.l., Feni Gioielli di Marzano Maria Rosaria & C. S.r.l., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a R.L., Progeva S.r.l., Società Autotrasporti Eccezionali S.r.l., T & D S.r.l., Tecnology Project S.r.l., Zanzar S.p.a..