Comunicato Stampa: Industria Felix: il decennale della Lombardia con 70 imprese competitive

MILANO, mar 17 MAR 2026 -Sono 42.539 le principali società di capitali analizzate in Lombardia, con un fatturato complessivo di 1.561,8 miliardi di euro e oltre 4,3 milioni di addetti. I ricavi crescono del 6,6% rispetto all’anno precedente e l’occupazione aumenta del 2,3%. È la fotografia del sistema produttivo regionale scattata da Industria Felix Magazine, diretto daMichele Montemurro, che emerge dall’inchiesta realizzata in collaborazione con Cerved, che sarà presentata in occasione del 68° evento nazionale di Industria Felix - L’Italia che compete, giunto alla decima edizione dedicata al territorio lombardo e in programma a Milano giovedì mattina 19 marzo (ingresso su invito) nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, con il patrocinio del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”.

L’inchiesta giornalistica evidenzia un sistema imprenditoriale solido: l’85,5% delle imprese registra un ROE positivo e l’86,3% chiude l’esercizio in utile, mentre il 45,6% evidenzia una crescita degli addetti. Tra i comparti con la maggiore incidenza di imprese con redditività positiva emergono le costruzioni con il 91,4%, seguite dalla meccanica con l’88,8%, dall’aerospazio con l’87,5%, dal commercio con l’86,9% e dal settore dei metalli con l’85,3%.

L’inchiesta dedica spazio anche alla composizione della governance aziendale. Le imprese a guida femminile rappresentano il 12,7% del totale analizzato, con 6.317 aziende che concentrano il 13% degli addetti. Le imprese guidate da under 40 sono invece 2.157, pari all’1,8% del totale, con l’1,4% degli addetti complessivi.

Il focus territoriale conferma il peso economico di Milano, che con 1.089,3 miliardi di euro di fatturato rappresenta uno dei principali poli produttivi d’Europa e registra una crescita del 2,8% rispetto al 2023, con oltre 2,9 milioni di addetti e un incremento occupazionale del 7,1%. Guardando invece alla crescita dei ricavi, le performance più dinamiche si registrano nelle province di Pavia, che segna un aumento del 9,1% raggiungendo 12,1 miliardi di euro di fatturato, Varese con una crescita dell’8,7% e 37,1 miliardi di euro, e Sondrio con un incremento del 5,4% e ricavi pari a 6,6 miliardi.

Nel corso dell’evento saranno inoltre premiate le 70 imprese più competitive dell’anno con sede legale in Lombardia, che interverranno con i rispettivi soci e amministratori. Le aziende sono state individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che in questa circostanza è partito dall’Ebit margin e ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente e in seguito validate da un qualificato Comitato scientifico.

Il programma del convegno prevede l’introduzione e i saluti diCesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli, presidente Dri d’Italia S.p.A. e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix. Seguirà un talk conLuigi De Lillo, socio EpyonVivida,Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo,Mauro Iacobuzio, responsabile Italia di ELITE (Euronext Group),Valerio Locatelli, co-founder e partner M&L Consulting Group,Giovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum eDesirèe Valeriani, head of sales & marketing di Cerved Group.

Nel corso dell’eventoStefano Angelini, head of macro research di Cerved Rating Agency, presenterà lo studio sui dati economico-finanziari delle imprese, mentre Michele Montemurro illustrerà i risultati dell’inchiesta dedicata al sistema imprenditoriale regionale. Seguirà la cerimonia di conferimento dei premi alle imprese più competitive con momenti dedicati allo storytelling.

Le conclusioni saranno affidate all’eurodeputatoCarlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo che interverrà da remoto e al vicepresidente della Regione LombardiaMarco Alparone. Il convegno sarà moderato dal giornalista MediasetGianmarco Sansolino, inviato di “Dentro la notizia”.

All’evento interverranno inoltreMarco Gabbiani eMonica Lanzi di Banca Mediolanum, il commercialistaMichele Chieffi,Francesco Lenoci dell’Università Cattolica eGiancarlo Marengo di M&L Consulting Group. La giornata si concluderà con un momento di networking nel foyer dell’Auditorium, con la consegna dell’Albo d’Oro alle imprese premiate.

Qui di seguito i nomi delle 70 società che saranno premiate distinte per sedi legali.

Bergamo (6): Bottonificio B.A.P. S.p.a., Energia 2020 S.r.l., Filservice Accessori S.r.l., Ml Engraving S.r.l., Seriana Verde S.r.l., Terrecotte S.r.l..Brescia (5): Crown Power Train S.r.l., Gl Pack S.r.l., Mec-Gar S.r.l., Meccanica Turelli S.r.l., Polini Produzioni S.r.l..Como (4): Aerea S.p.a., Gioiellerie Veronelli S.r.l., Sacco S.r.l., Tourist Hotel S.r.l..Cremona (1): Grimaldelli S.r.l..Lecco (6): B4 S.r.l., Energy Valves S.r.l., Lario Reti Holding S.p.a., Madasena S.r.l., Rxpack S.r.l., Studio Corti S.r.l. Stp.Lodi (5): Alsco Italia S.r.l., Ce.Svi.P. Lombardia - Società Cooperativa, Centro Sperimentale Del Latte S.r.l., Società Acqua Lodigiana S.r.l., Z Holding S.p.a..Mantova (4): Brunetti S.r.l., G.B. Alternativa S.r.l., Pennelli Boldrini S.r.l., Tesi Group S.r.l. (Celsius Panel).Milano (20): Binetti Cablaggi S.r.l., Cashme S.p.a., Gobbi & Associati S.p.a., Hair Medical Device S.r.l., Industrial Designers And Architects S.r.l., Itaka S.r.l., Italkraft S.r.l., Jr Enterprise S.r.l., K Project S.r.l., Lumiere & Co. S.r.l., Magister Art S.r.l., Metro 5 S.p.a., Onyx Group S.r.l., Opella Healthcare Italy S.r.l. Società Benefit, Parcheggio Aeroporto Malpensa S.r.l., Pasquale Surace Commerciale S.r.l., Seasly S.r.l., Supplhi S.r.l., T.S. Lenti A Contatto S.r.l., Ziplast S.r.l..Monza e Brianza (6): Angelo Rocca & Figli S.r.l., Brianzacque S.r.l., Colombo Eredi & C. S.r.l., Fpl S.r.l., Giurgola Stampi S.r.l., Naturalis S.r.l..Pavia (6): Bright Solutions S.r.l., Brocchieri Costruzioni S.r.l., Geo Pavia S.r.l., I.M.S. - Industria Materiali Stampati S.p.a., Labanalysis Group S.r.l., Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l..Sondrio (4): Ar.Pe.Pe. S.r.l. Società Agricola, Cantiere Nautico Cranchi S.p.a., Ring Mill S.p.a., Val Wash S.r.l. Lavanderia Industriale Valtellinese.Varese (3): Diar S.r.l. Unipersonale, Evoluzione Sistemi S.r.l., Sima S.r.l..