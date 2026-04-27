Comunicato Stampa: Industria Felix a Roma: al Centro e nelle Isole alta redditività e occupazione in crescita

ROMA, lun 27 APR 2026 – Il sistema produttivo del Centro e delle Isole si conferma dinamico, competitivo e in crescita. Quanto al delta ricavi, invece, solo il Lazio ha segno negativo, ma non la provincia di Roma. È quanto emerge dalla nuova inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, che analizza le principali società di capitali con ricavi sopra i 2 milioni di euro nei territori di Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. I risultati saranno presentati martedì nel corso del 70mo evento di Industria Felix - L’Italia che compete, in programma a Roma a Palazzo Brancaccio (ingresso su invito).