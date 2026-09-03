Berlino, 3 settembre 2026– In occasione diIFA 2026, Dreamesegna un nuovo importante traguardo nel proprio percorso di crescita. Dopo essere diventata nel 2025 il brand n.1 in Europa nel segmento dei robot aspirapolvere,l’azienda ha confermato la propria leadership anche nel primo semestre del 2026. Presente in oltre 120 Paesi e regioni e forte di un ecosistema in continua espansione, Dreame continua a investire nella propria strategia di innovazione, sviluppando soluzioni intelligenti pensate per rispondere a una gamma sempre più ampia di esigenze quotidiane dei consumatori.
Comunicato Stampa: IFA 2026: Dreame rafforza la leadership in Europa e accelera l’espansione del proprio ecosistema
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