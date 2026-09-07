Mancano meno di due settimane alla seconda edizione delloHuman Driven AI Summit™. Il 18 e 19 settembre 2026 il Centro Congressi Nexus di Pompei riunisce scienziati, imprese, istituzioni e centri di ricerca internazionali attorno a una domanda sola: come governare la trasformazione tecnologica più rapida mai vissuta dall'umanità senza cedere l'unica cosa che la rende umana, la capacità di comprendere e decidere. Il programma definitivo è online e leiscrizioni sono aperteper una o due giornate.
Comunicato Stampa: Human Driven AI Summit a Pompei: «chiamata alle armi intellettuale» prima che l’AI decida per noi.
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