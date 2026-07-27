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Comunicato Stampa: Human Driven AI Summit 2026, a settembre l'intelligenza artificiale si ferma a Pompei

Il 18 e 19 settembre 2026 Pompei ospita la seconda edizione delloHuman Driven AI Summit, appuntamento divenuto internazionale che mette l'intelligenza umana al centro del dibattito, nell’adozione dell’intelligenza artificiale, della capacità delle persone di comprendere, orientare e governare la trasformazione tecnologica più rapida mai vissuta dall'umanità.

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