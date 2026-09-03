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Comunicato Stampa: Huawei svela la nuova serie HUAWEI WATCH GT 7

Huawei ha presentato la serie HUAWEI WATCH GT 7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all'aperto, con un'estetica raffinata pensata per l'uso quotidiano.La serie unisce un design audace, funzionalità outdoor avanzate e un monitoraggio completo della salute per offrire un'esperienza wearable più intelligente e performante. 

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