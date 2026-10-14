Nel corso della stagione autunnale, l'isola d'Irlanda si trasforma nel palcoscenico di un'immensa celebrazione diffusa, offrendo un cartellone complessivo di ben 836 eventi dedicati a Samhain, la ricorrenza celtica da cui hanno avuto origine le celebrazioni di Halloween. All'interno di questa vastissima programmazione territoriale, che invita i viaggiatori a esplorare l'autentica culla nativa della ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo, il 2026 assume un rilievo storico speciale: il celebre festival Derry Halloween e la compagnia di teatro di strada Macnas di Galway, istituzione dell'isola famosa per la sua monumentale parata di Halloween, festeggiano contemporaneamente il traguardo del loro 40° anniversario. Lontano dai cliché dell'horror commerciale, l'isola disegna un interessante itinerario tra grandi parate, spettacoli di luce e arti di strada. Per mettere a fuoco la varietà, vale la pena fare una carrellata tra differenti aree geografiche.
Comunicato Stampa: Halloween: l'Irlanda si accende con 800 eventi nel segno dell'antica ricorrenza celtica di Samhain
3rd party upload, 2024
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