Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Halloween: l'Irlanda si accende con 800 eventi nel segno dell'antica ricorrenza celtica di Samhain

3rd party upload, 2024
3rd party upload, 2024

Nel corso della stagione autunnale, l'isola d'Irlanda si trasforma nel palcoscenico di un'immensa celebrazione diffusa, offrendo un cartellone complessivo di ben 836 eventi dedicati a Samhain, la ricorrenza celtica da cui hanno avuto origine le celebrazioni di Halloween. All'interno di questa vastissima programmazione territoriale, che invita i viaggiatori a esplorare l'autentica culla nativa della ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo, il 2026 assume un rilievo storico speciale: il celebre festival Derry Halloween e la compagnia di teatro di strada Macnas di Galway, istituzione dell'isola famosa per la sua monumentale parata di Halloween, festeggiano contemporaneamente il traguardo del loro 40° anniversario. Lontano dai cliché dell'horror commerciale, l'isola disegna un interessante itinerario tra grandi parate, spettacoli di luce e arti di strada. Per mettere a fuoco la varietà, vale la pena fare una carrellata tra differenti aree geografiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...