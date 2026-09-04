Comunicato Stampa: Gaetano Lanza lancia il Bestseller “Enoturismo Urbano”

Milano, 04.09.2026 – Secondo il rapporto OIV pubblicato nel maggio 2026, il consumo globale di vino ha raggiunto nel 2025 il livello più basso dal 1957. Il dato arriva in una fase in cui il vino italiano esprime una qualità molto alta, valorizza sempre più i territori e dimostra una capacità di racconto sempre più evoluta. È qui che emerge un paradosso culturale prima ancora che commerciale. Questo patrimonio riesce davvero ad arrivare alle persone? Com’è possibile che il vino, pur facendo parte da sempre delle nostre tavole e della nostra cultura, continui spesso a essere percepito come un mondo difficile, distante o riservato agli intenditori?
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