Milano, 03.09.2026 – Gaetano Iusi ha raggiunto lo status di Autore Bestseller su Amazon con il suo libro “La soglia del desiderio. Vincere la vulvodinia trasformando il conflitto del desiderio in amorevole incontro con il godimento” (Bruno Editore). A distanza di qualche mese dal lancio, ecco che condivide all’editoreGiacomo Brunouna prospettiva nata dall’ascolto di molte donne, finalizzata a comprendere cosa accade quando il dolore prende il posto del desiderio.
Comunicato Stampa: Gaetano Iusi: “Il corpo parla quando il desiderio ha paura”
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