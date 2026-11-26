‘Fratelli tutti, un sentiero che ci unisce’, a Crespadoro il Natale prende forma attraverso i presepi. Bevilacqua (Lega- LV): “I presepi esprimono la storia, le tradizioni e l’identità culturale di una determinata comunità e la Regione Veneto li ha valorizzati con una apposita normativa.”
Comunicato Stampa: ‘Fratelli tutti, un sentiero che ci unisce’, a Crespadoro, Natale prende forma attraverso i presepi
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