Quando è stata l’ultima volta che qualcuno vi ha ascoltato davvero? È la domanda con cuiFortunato Fazioapre “Ascolta! Nati per ascoltare, addestrati a parlare. Il potere invisibile dell’ascolto in un mondo che parla troppo”, un saggio che parte da un paradosso del nostro tempo: non abbiamo mai comunicato così tanto e non ci siamo mai sentiti così poco compresi.
Comunicato Stampa: Fortunato Fazio lancia il Nuovo libro “Ascolta!” sul potere dell’ascolto
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