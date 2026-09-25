Formare competenze tecniche a partire dai fabbisogni reali delle imprese e offrire nuove opportunità professionali. È l’obiettivo delle Academy aziendali in partenza da fine settembre ed entro dicembre, realizzate da Eduwork, il Polo Formativo Industriale di FMTS Group, in collaborazione con aziende presenti nei territori di Eboli, Palomonte e Fisciano.
Ci sono ancora pochi posti disponibili per accedere ai percorsi, tutti completamente gratuiti e finalizzati alla formazione di profili oggi tra i più richiesti dal tessuto produttivo.
Comunicato Stampa: Formazione e lavoro: ancora pochi posti per iscriversi alle quattro Academy gratuite Eduwork
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