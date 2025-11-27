Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Formazione docenti: corsi abilitanti insegnati da 30 CFU e 60 CFU UnitelmaSapienza

Formazione docentie percorsi abilitanti per insegnanti da 30 CFU e 60 CFU. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e cosa fare. Negli ultimi anni, il percorso di abilitazione all’insegnamento per idocentidella scuola secondaria ha vissuto cambiamenti significativi. Con il D.P.C.M. 4 agosto 2023, e i decreti attuativi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, sono stati definiti chiaramente i requisiti e i percorsi universitari necessari per conseguire l’abilitazione all’insegnamento mediante crediti formativi universitari (CFU). In ogni caso ci si può sempre mettere in diretto contatto conStudiaOra.it, il partner ufficiale per l’orientamento di UnitelmaSapienza. Il servizio è totalmente gratuito perché offerto dallo stesso Ateneo. Tutor specializzati ti guideranno in tutto il processo chiarendo qualsiasi dubbio.

