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Comunicato Stampa: Fine vita, Governo impugna legge Veneto. Zaia: “Rispetto decisione, ma rivendico scelta Consiglio"

Fine vita, il Governo impugna la legge del Veneto. Presidente Zaia: “Rispetto la decisione, ma rivendico la scelta del Consiglio regionale. Ora il paese si doti di una legge. Sui diritti civili serve un approccio liberale, non liberticida”

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