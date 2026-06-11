FarmDroid Field Robot Featured in “Clarkson’s Farm”
Autonomous Seeding and Weeding Robot Showcased on Prime Video
Comunicato Stampa: FarmDroid Field Robot Featured in “Clarkson’s Farm”
FarmDroid FD20 and new FarmDroid robot side-by-side. ©FarmDroid. / More information via ots and www.presseportal.de/en/nr/182726 / The use of this image for editorial purposes is permitted and free of charge provided that all conditions of use are complied with. Publication must include image credits.
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