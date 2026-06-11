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Comunicato Stampa: FarmDroid Field Robot Featured in “Clarkson’s Farm”

FarmDroid FD20 and new FarmDroid robot side-by-side. ©FarmDroid. / More information via ots and www.presseportal.de/en/nr/182726 / The use of this image for editorial purposes is permitted and free of charge provided that all conditions of use are complied with. Publication must include image credits.
FarmDroid FD20 and new FarmDroid robot side-by-side. ©FarmDroid. / More information via ots and www.presseportal.de/en/nr/182726 / The use of this image for editorial purposes is permitted and free of charge provided that all conditions of use are complied with. Publication must include image credits.


FarmDroid Field Robot Featured in “Clarkson’s Farm”
Autonomous Seeding and Weeding Robot Showcased on Prime Video 

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