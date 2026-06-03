"L'aver oltrepassato un confine ritenuto invalicabile costituisce un pericoloso precedente per la democrazia." Con questa constatazione — documentata articolo per articolo della Costituzione italiana —Fabio Ghisellipubblica un saggio giuridico che riapre un dibattito che molti preferirebbero chiudere in silenzio.
Comunicato Stampa: Fabio Ghiselli lancia il Nuovo libro "Attacco alla Costituzione" sui diritti costituzionali violati
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