Mentre le richieste di mutuo della popolazione complessiva calano a maggio 2026 del -5,2%su base annua, quelle deiresidenti in Italia nati all’esterocrescono del+6,9%: un divario di oltre 12 punti percentuali che fotografa una presenza finanziaria in accelerazione. Il segnale si inserisce in un quadro dicrescita generalizzata: a maggio 2026, per i residenti nati all’estero tutti i prodotti creditizi registrano una variazione positiva di richieste sia rispetto ad aprile che su base annua, con ilBNPL a +54,5% annuo – oltre 14 punti percentuali al di sopra del +40,2% del totale mercato.
Comunicato Stampa: Experian: per i nati all'estero mutui a +6,9%, in controtendenza rispetto al mercato. BNPL a +54%
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...