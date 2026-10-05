A meno di due mesi dalla scadenza operativa della CCD2, prevista per il 20 novembre 2026, quasi la metà degli operatori del credito italiani sta già pianificando strumenti per comprendere se un consumatore sta accumulando troppo debito rispetto alle sue reali capacità di rimborso, e per cogliere i primi segnali di difficoltà finanziaria prima che si tramutino in rate non pagate. È il dato più rilevante della survey Experian sulla preparazione degli operatori italiani alla CCD2, che ha raccolto risposte rappresentative dell’80% del mercato nazionale del credito.
Comunicato Stampa: Experian: il 46% degli operatori bancari vuole misurare il sovraindebitamento
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