I consumatori italiani sono pronti a sfruttare l’intelligenza artificiale per le decisioni finanziarie, ma impongono standard di accuratezza più elevati rispetto a qualsiasi altro mercato, secondo “AI in Risk: The Rise of Agentic Commerce”, la nuova ricerca condotta da Forrester Consulting per Experian, azienda globale di dati e tecnologia.
Comunicato Stampa: Experian e Forrester: il 48% degli italiani apre all’AI per le richieste di credito
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