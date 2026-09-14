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Comunicato Stampa: Experian: ad agosto crescono BNPL +22% e prestiti personali +20% su base annua, GenZ in primo piano

Il mese di agosto vede un calo delle richieste di credito su tutti i prodotti rispetto a luglio: è un dato atteso, coerente con un mese in cui le persone tipicamente sono in vacanza, acquistano meno e rinviano le decisioni finanziarie. Più significativo è il confronto anno su anno: rispetto ad agosto 2025,BNPL eprestiti personali crescono a doppia cifra, rispettivamente+22,2%e+19,6%. Più contenuta la crescita dimutui (+3,3%) eprestiti finalizzati (+2%), con i principali motivi di finanziamento — auto nuova, auto usata e telefonia — che registrano contrazioni su base annua.

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