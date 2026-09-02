Dove e come si svolgono gli esami eCampus? Prima di iscriverti, conviene chiarire un punto essenziale sugliesami. In via ordinaria, eCampus richiede la presenza fisica per le verifiche di profitto e per la prova finale. Inoltre, chi valuta icorsi di Laurea eCampusdeve distinguere bene tra lezioni online, prove accademiche e sedi disponibili. Per questo,come si svolgono gli esami eCampusincide subito sulla scelta del percorso, insieme alleconvenzioni universitarie, aDove si svolgono gli esami eCampus?e aCome iscriversi a eCampus? .
Comunicato Stampa: Esami eCampus: Dove e Come si Svolgono?
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